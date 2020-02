Murinjo se ošišao na "keca" i za to ima urnebesno objašnjenje

Sjećate se kada je Gvardiolu začikavao zbog ćelavosti? Hm...

Kada ste veliko ime u svijetu fubala - onda je i promjena frizure vijest.

Ovih dana planeta "bruji" o novom imidžu Žozea Murinja koji je skratio sjedu kosu, najkraće što smo do sada vidjeli od njega - ošišao se na "keca".

Mnogi su se odmah sjetili izjave koju je dao zbog "ćelavosti" njegovog velikog rivala Pepa Gvardiole. Tada je poručio da je Gvardiola "izgubio kosu" zbog toga što ne uživa u poslu koji radi, ali svima je jasno da je to rekao samo da bi ga "bocnuo" još jednom.

Ipak, ima objašnjenje zašto je odlučio da promijeni imidž u 56. godini...

"Nekad volim da se ošišam kratko, da osjetim hladno vrijeme, ali sad to nije bio slučaj".

"Zaspao sam [u stolici kod frizera] i kad sam se probudio bilo je toliko loše da sam mu rekао 'šišaj na keca'. Nadam se da će ipak ponovo porasti kosa...", kazao je Žoze Murinjo.

Važno je da nije otpala zbog stresa koje mu u posljednje vreme stvaraju igrači Totenhema koji su uz mnogo muka pobijedili Sautempton u revanšu FA Kupa, dok problema ima i van terena gdje je Dele Ali pod istragom zbog rastističkog ponašanja.

"This time it was not the case, this time I fell asleep!" Jose Mourinho spends winter break scouting @DieRotenBullen ahead of Champions League clash: https://t.co/6s52GNc0y2 pic.twitter.com/fRNuEuNF5h