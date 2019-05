Murinjo sjajno objasnio zašto je Ajaks ispao

Žoze Murinjo, stručni komentator beIN Sportsa, prije utakmice je rekao da je igranje na snagu i fizikalije način na koji se može pobijediti Ajaks. I Tottenham ga je "poslušao".

A obožavani Ajaks nije imao odgovora na takvu igru, nego je pokušavao s onom koja prolazi protiv nižerazrednih suparnika. Murinjo je to ovako sažeo:

"Kako biste pobijedili u posebnim, najvećim mečevima, ponekad trebate ići protiv vaše filozofije. Ali Ajaks je drugo poluvrijeme protiv Totenhama igrao ka da mu je s druge strane Vitese u holandskoj ligi!"

Murinjo je naravno opleo i po Ajaksovom treneru, do juče takođe slavljenom Eriku ten Hagu. Njega krivi zbog toga što se Ajaks nije uspio prilagoditi Totenhemovoj taktici te zbog toga ostao bez finala Lige šampiona.

"Mi treneri imamo tri vrste utakmica: u jednima ne igramo uopšte, u drugima igramo jako loše, a u trećima igramo jako dobro. Ajaks je u drugom poluvremenu trebao trenera koji će igrati jako dobro, a on je igrao kao njegovi igrači. Ne baš jako dobro", rekao je Murinjo, a prenio je Index.

"To win special matches, you need sometimes to go against your philosophy. "They played this second half like they were playing against Vitesse in the Dutch league!" Jose Mourinho says Ajax's failure to adapt to Tottenham's tactics has cost them a final place.#beINMourinho pic.twitter.com/XMUK6GXWrW