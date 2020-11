Murinjo suspendovan

UEFA je Žoze Murinju i Totenhemu dodijelila kaznu zbog propusta u utakmici protiv belgijskog Antverpena u Ligi Evrope.

Naime, početak poluvremena je kasnio, što Evropska kuća fudbala ne toleriše i za to će ceh najviše platiti portugalski stručnjak.

Murinju je dodijeljena suspenzija od jedne utakmice, dok će klub morati da plati 25.000 evra.

U pitanju je meč u Belgiji koji je završen pobjedom Antverpena rezultatom 1:0.

