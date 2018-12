Žoze Murinjo više nije trener Mančester Junajteda.

Kako je objavljeno na zvaničnoj stranici kluba, Murinjo je napustio klub, a odluka stupa na snagu odmah.

Klub se zahvaljuje na Murinju na saradnji i želi mu sve najbolje u budućnosti, saopšteno je.

Uskoro opširnije.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC