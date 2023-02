Murinjov povratak na najljepše mjesto uspjeha?

Italijanska "Republika" lansirala je danas ekskluzivnu informaciju o potencijalnom povratku Žozea Murinja na "Đuzepe Meacu".

Navodno, uprava kluba nije zadovoljna Simoneom Inzagijem koji nije uspio da ih uvjeri da je prava zamjena za Antonija Kontea.

Nakon osvojenog Skudeta sa Konteom, Inter je prepustio titulu Milanu, sada će je osvojiti Napoli i u klubu smatraju da je vrijeme za promjene.

Murinjo je moguća zamjena, jer je i njegova budućnost u Romi neizvjesna. Rimljani moraju da se vrate u Ligu šampiona, da se bore i za trofej u Ligi Evrope, a ostaje da vidimo dokle će Roma dogurati do kraja ove sezone.

Inter Milan have reportedly joined PSG and potentially Chelsea and Real Madrid in the 'race' for José Mourinho [@Repubblica]. Crazy how so many of the biggest clubs in the world are all going after the same coach, José has his clout back pic.twitter.com/Q2mTDnV0sx