Musemić: Nisam ovo zaslužio

Čisto sumnjam da ću se nakon ovoga ponovo vratiti na "Koševo". Nikad ne reci nikad, ali želim se sada malo posvetiti sebi i svom zdravlju, kazao je za "Nezavisne" Husref Musemić dan nakon što mu je uručen otkaz na klupi FK Sarajevo.

Musemić je po peti put otjeran iz voljenog kluba. Čelnici FK Sarajevo su nakon poraza od Željezničara (1:3) odlučili da uruče otkaz svom najtrofejnijem treneru u istoriji, a kao razlog su naveli nezadovoljavajući kvalitet igre u posljednje vrijeme. "Koševska vlada" nije u obzir uzela to što je Sarajevo poravnato na tabeli sa vodećim Željezničarom, te da i da dalje ima realne šanse za odbranu šampionske titule, kao i da je do kraja jeseni ostalo još svega jedno kolo.

Musemića je sve ovo pogodilo pa je tokom jednog TV intervjua zaplakao, a potez Uprave Sarajeva je izazvao žestoke reakcije među navijačima (koji su za danas najavili proteste), ali i u javnosti. Većina smatra da ovo Musemić nije zaslužio, ali ima i onih koji tvrde da je moralo doći do razlaza jer je on navodno izgubio povjerenje igrača u svlačionici, što je po onima upućenijim u stanje na "Koševu" glavni razlog otkaza.

"Iskreno sam razočaran jer mislim da to nisam zaslužio. Odluku uvažavam, ali mislim da se moglo sačekati to još jedno kolo i da se to moglo uraditi na malo dostojanstveniji način. Ipak, radi se o velikom klubu, a ja sam neko ko je ostavio trag u tom klubu", istakao je utučeni dojučerašnji trener Sarajeva i dodao:

"Kažem, ostalo je još to jedno kolo. Nisam se vidio s ljudima iz kluba, mislim da je ovo prije svega nepoštovanje prema poslu kojim se bavimo, kao i prema meni. Razočaran sam i još pod velikim emocijama, a vremena za analize će biti".

Ipak, to nije nikakva novost u koševskom premijerligašu. Musemić je u svom drugom mandatu (juli 2002 - septembar 2003) takođe dobio otkaz, i to u trenutku kada se ekipa nalazila na prvom mjestu na tabeli. Isti scenario je viđen i kada je četvrti put sjedio na klupi sarajevskog kluba, istina tada je otjeran u trenutku kada je bio drugi na tabeli sa dva boda zaostatka iza lidera. U petom, vjerovatno i posljednjem mandatu osvojio je istorijsku duplu krunu, potvrdivši status najboljeg i najtrofejnijeg trenera u istoriji "bordo tima", koji je odlukom u ponedjeljak naveče još jednom pokazao nepoštovanje prema čovjeku koji im je donio najviše radosti u bogatoj istoriji, osvojivši dvije titule prvaka BiH i dva Kupa BiH.

U posljednjem mandatu u kojem je ispisao istoriju upisao je 57 pobjeda, 17 remija i 22 poraza na 96 odigranih utakmica, uz gol-razliku 186:88.

Dok već uveliko traju spekulacije o Musemićevom nasljedniku (spominju se Zlatan Nalić, Mirza Varešanović, Dženan Uščuplić, Adnan Čustović…), ekipu Sarajeva će u Ugljeviku protiv Zvijezde 09 voditi najvjerovatnije dosadašnji pomoćnik Dženis Ćosić. Takođe treba dodati da je fudbaleru Anelu Hebiboviću, koji se povrijedio u posljednjem derbiju, nakon urađene magnetne rezonance utvrđeno da se radi o puknuću ligamenata desnog koljena, što je povreda koja zahtijeva duži oporavak.

Džemal Berberović, bivši igrač Sarajeva

Ovo je strahota šta su uradili. Musemića možeš voljeti ili ne, ali ga moraš poštovati. Oni su izgleda tu samo da klimaju glavom i zarađuju plaću.

Bulend Biščević, bivši fudbaler Željezničara

Sretno, Husrefe, i nikad im se više ne vraćaj! Nikad boljeg neće imati.