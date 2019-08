Musemić: Ubjeđen sam da možemo postići gol i učiniti ih nervoznim

Fudbaleri i stručni štab Sarajeva danas su sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Bjelorusiju, gdje će u četvrtak odigrati revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv BATE Borisova.

"Bordo" tim iz prvog duela, igranog na zeničkom Bilinom polju, ima zaostatak 1:2, ali će u Borisovu pokušati prirediti iznenađenje, ili ako ništa drugo dostojanstveno se oprostiti od Evrope.

Husref Musemić, trener bh. predstavnika ističe da se nisu predali bez obzira na rezultat koji imaju iz prve utakmice.

"Ono što je jučer meni bilo impozantno je da i neki igrači koji su roviti imaju želju da igraju, što je dobar znak. Imamo želju ponoviti igru kao što je bila u Zenici, iako nismo imali koncentracije, možda ni u nekim trenucima sreće. Imali smo šanse i ubjeđen sam da možemo postići gol i gore. Živjećemo za trenutak da povedemo, pa da vidimo kako se BATE ponaša u tim uslovima", kazao je Musemić.

Dodao je da Mersudin Ahmetović uprkos povredi putuje sa ekipom, ali da sumnja da će početi utakmicu, jer bi to bio prevelik rizik. Svjestan snage rivala Musemić najavljuje da njegov tim neće krenuti na sve ili ništa, ali da će vrebati svoje šanse.

"Moramo ih pokušati učiniti nervoznima u nekim trenucima. Tako da ćemo čekati momenat kada možemo napraviti adekvatan pritisak, da stvorimo šansu i zabijemo gol. Sigurno je da ih nećemo pustiti da prelagano igraju, jer imaju rezultat koji im odgovara i vrijeme koje prolazi ide njima u prilog. U svakom slučaju moramo u svakom trenutku, kada nam se ukaže prilika, da izvršimo pritisak da bi mogli da napravimo šansu", istakao je Musemić.

Smatra da je u fudbalu sve moguće, što su pokazali i sinoćnji rezultati revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona u kojima su ispali timovi poput Seltika, Dinamo Kijeva.

"U Zenici smo imali četiri-pet jako kvalitetnih šansi. Oni su zabili dva gola iz dvije polušanse. Možda je to i kvalitet njihov, ali uspjeli smo i Seltiku zabiti gol i imali smo još šansi, i njima smo zabili gol i imali smo još šansi, tako da nam treba možda više sreće, malo više koncentracije, i to je to", zaključio je šef struke "bordo" tima.

Mladi Andrej Đokanović dan uoči polaska za Bjelorusiju je produžio ugovor sa aktuelnim šampionom i osvajačem Kupa BiH, što za njega predstavlja dodatni motiv pred nastavak sezone.

"Spremni smo, dobili smo malo svježine. Uspjeli smo se odmoriti. Nadam se da ćemo na početku utakmice dati gol, onda ćemo imati šanse da prođemo dalje", kratko je kazao Đokanović i dodao da bez obzira na 1:2 iz prvog duela vjeruje u prolaz Sarajeva.

Utakmica BATE Borisov – Sarajevo igraće se u četvrtak sa početkom u 19 sati na Borisov areni.