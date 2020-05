Musemić za nastavak takmičenja, odluku treba da donese UEFA

​Ja sam za to da se prvenstvo nastavi, a UEFA treba da kaže da igraju svi ili ne igra niko, poručio je Husref Musemić, bivši trener Fudbalskog kluba Sarajevo.

Najtrofejniji stručnjak tima sa "Koševa", koji je krajem jeseni smijenjen sa funkcije šefa stručnog štaba, smatra da Sarajevo i ako se nastavi sezona ima najbolje šanse za trofej, ne samo zbog trenutne liderske pozicije, nego i zbog dužine klupe.

"Nema veze ko je sada prvi. Ako se može i ako uslovi dozvoljavaju, po mom mišljenju bi najpoštenije bilo da se prvenstvo nastavi. Ko će biti prvi na kraju, ja ne znam. Ne tvrdim da će Sarajevo ostati prvo, iako ima najveće šanse. Ako bi se nastavilo prvenstvo, ako bi se igralo u ovom zgusnutom ritmu kako se planira, Sarajevo ima najveći fond igrača i logično je da bi to najlakše moglo podnijeti, jer bi mnogi igrači popadali nakon drugog-trećeg kola. To je realnost, jer ljudi nisu trenirali po dva-tri mjeseca", smatra Musemić.

UEFA je savezima dala rok do 25. maja da se izjasne mogu li nastaviti ili ne. To je već sada izazvalo dosta konfuzije. Nekoliko liga najavilo je nastavak krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca, te isto tako u nekoliko zemalja je sezona zaključena s postojećim stanjem.

"Jedan savez kaže - nastaviće, drugi kaže da neće. Ja mislim da UEFA treba da kaže da igraju svi ili ne igra niko, ili da onaj ko ne igra ne može u Evropu. UEFA je ta koja je trebalo da presudi. Ako su krovna evropska fudbalska asocijacija, ako mogu da kažu da ko ima licencu - može u Evropu, ko nema - ne može, tako treba i po ovom pitanju da zauzmu stav", smatra Musemić i dodaje:

"Ne ulazim u medicinske stvari i ne znam sa zdravstvene strane može li. Pričam isključivo iz sportskog segmenta, jer su igrači poželjeli da igraju. Sigurno je da će pauza ostaviti traga na njih, dolazi i ljeto, vrućine i sve je pod upitnikom. Onda poslije toga bi odmah išao nastavak nove sezone, a to je jak i ubitačan tempo".

Sa Sarajevom je u trenerskoj karijeri podigao dva puta trofej Kupa i Premijer lige BiH. Njegov nasljednik u aktuelnoj sezoni Vinko Marinović vodio je tim tek u tri meča, pa su česti komentari navijača na društvenim mrežama da ako se sezona i prekine treba Musemića zvati na proslavu kao najzaslužnijeg.

"Ma nema to veze. Ja sam radio koliko sam radio. Klub ima pravo da te smijeni, makar i Ligu prvaka osvojio. To je poslovna odluka, a koliko je realna, o tom-potom. To je davno prošlo vrijeme, to je za mene završen slučaj. Ono što je tačno da nikad nikome, ne samo meni, niko ne može izbrisati što je ostalo iza njega. Nisam ja zaslužio ovo, ali život je to. Bilo je načina da se to radi i dostojanstvenije", ističe Musemić.

Trenutno je bez angažmana. Početkom proljetnog dijela sezone, nakon smjene Branislava Krunića, mediji su ga povezivali sa klupom Borca. Njegov komentar na navodni kontakt sa Banjalučanima bio je diplomatski i uz osmijeh.

"Ne znam. Nema veze. I kada sam napuštao Sarajevo rekao sam da želim da se malo odmorim, ne znajući tada šta će se dešavati u vezi s koronom. Da li će biti nešto, ne znam. Da sam htio da radim ja sam mogao, ali evo ne bih radio - svakako je korona. Kako god okrenem - ne bih radio", zaključio je Musemić.