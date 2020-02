N/FS BiH nije pozvan na sastanak

Niko od čelnika Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nije pozvan na današnji sastanak, koji bi za rezultat trebalo da ima u budućnosti osnivanje saveza premijerligaša BiH.

Inicijator sastanka je Fudbalski klub Sarajevo, iz kojeg su najavili prisustvo većine klubova. Riječ je o ideji koja već godinama kruži u bh. krugovima i koja ima načelnu podršku sa većine fudbalskih adresa u BiH, ali do realizacije nikada nije došlo. Sudeći po ranijim izjavama, postoji i nekoliko klubova, među kojima su navodno Zrinjski i Radnik iz Bijeljine, koji ideju ne odbaciju, ali se istovremeno pitaju koja bi tačno bila uloga saveza premijerligaša BiH, kao i njegove ovlasti, način funkcionisanja, gdje će biti njegovo sjedište...

Odgovore na ta i vjerovatno druga brojna pitanja trebalo bi da da upravo današnji sastanak u Sarajevu, najavljen sa početkom u 15 časova. Ako je suditi po zemljama u kojima savezi ovakvog tipa već funkcionišu, zadatak bi trebalo da bude vođenje takmičenja, jedinstven nastup prema nadležnim institucijama u rješavanju problema klubova, stvaranje jasne strategije za razvoj sporta, odnosno fudbala. Neki od problema na koje se nerijetko žale ljudi vezani za "najvažniju sporednu stvar" u BiH su svakako loša infrastruktura, uslovi rada, suđenje, prava od TV prijenosa, naknade od kladionica, zaštita igrača i klubova, razvoj omladinskih liga, formiranje U-21 Premijer lige BiH...

"U srijedu će se održati prvi radni sastanak kojem će prisustvovati predstavnici većine klubova koji se takmiče u BH Telecom Premijer ligi BiH. Cilj sastanka je definisanje poteškoća u radu, te pronalaženje rješenja kroz formiranje saveza premijerligaša BiH. Pored toga, cilj je i ponalazak načina na koji se može poboljšati sama liga", rekli su za "Nezavisne" iz FK Sarajevo.

Blagonaklono po pitanju formiranja saveza premijerligaša BiH gledaju i navodno su potvrdili prisustvo svojih predstavnika na sastanku iz Željezničara, banjalučkog Borca, Tuzla sitija, mostarskog Veleža, Mladosti iz Doboja kod Kaknja, Čelika i Zvijezde 09. Nekoliko sati prije početka ovog sastanka predstavnici klubova BH Telecom Premijer lige BiH pozvani su i na redovni sastanak sa čelnicima Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH povodom početka proljetnog dijela sezone.

Za sastanak, koji organizuje FK Sarajevo, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" niko od predstavnika Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH nije dobio poziv.

"Dobili smo nekad samo usmenu informaciju, nismo dobili poziv, pa tako što se toga tiče, to je sve što mogu reći sada. Nekada davno je razgovarano na tu temu i to je inicijativa koja je potekla iz N/FS BiH da klubovi treba da organizuju takmičenje i to je ono na čemu se treba raditi jer savez premijerligaša ili udruženje je formula na koji način da se radi. Međutim, sve ostale aktivnosti koje bi imali moraju biti vezane sa Savezom, po pitanju takmičenja pa i ostalih situacija koje se odnose na klupski fudbal u BiH", rekao je za "Nezavisne" Adnan Džemidžić, generalni sekretar N/FS BiH.