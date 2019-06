Na predstavljanje Azara u Realu došao u dresu Barselone

Belgijski reprezentativac Eden Azar danas je i zvanično predstavljen kao novi igrač Real Madrida.

Azar je s "Kraljevskim klubom" potpisao petogodišnji ugovor, a jedna nestvarna scena desila se na tribini Santijago Bernabeua.

Naime, jedan dosta hrabar entuzijasta pojavio s među navijačima Reala u dresu – Barselone.

Očekivano zasuli su ga zvižducima, a ubrzo je omraženi dres morao da skine sa sebe.

Only Eden Hazard can pull a Barca fan to his unveiling. What a player! pic.twitter.com/LoFenEcMsR