Na prodaju slomljena stolica sa Maksimira, simbol raspada Juge

Utakmica između Dinama i Crvene zvezde ostala je upamćena kao početak kraja Jugoslavije, a na oglasima se pojavio jedan od 'rekvizita' s tog meča iz 1990.

Dio polomljene stolice sa Maksimira jedan navijač Crvene zvezde prodaje za 24.000 dinara, a ona je prešla dug put od 13. maja 1990. i Zagreba do Subotice u kojoj je danas.

Prema opisu sa sajta "Kupujem-prodajem" upravo taj dio stolice je možda navijaču Zvezde sačuvao glavu kada je na tribinama došlo do sukoba navijača, a kamenice počele da lete prema sjeveru i "delijama".

"Toga dana 13.05.1990. godine, još kao pitomac Vojne gimnazije u Zagrebu, otišao sam sa drugarima na sjever nekoliko sati prije početka utakmice. Prvo je preletio sladoled ka nama od strane navijača Dinama koji su bili smješteni takođe na sjevernoj tribini, ali iznad nas i odvojeni nekakvim limenim pločama. Preletjela je i plastična flaša, tamo i nazad. Delije su počele da lupaju po onim limenim pločama, a one su postepeno popuštale. Grupa navijača Dinama je nekako uspjela da napusti taj dio tribine iznad nas i mi smo ovladali cijelom sjevernom tribinom. Sa istoka i zapada su počeli da nas gađaju kamenjem. Od svog tog adrenalina kidali smo ta sjedišta, malo iz obijesti, ali i da se zaštitimo od kamenja kojim su nas gađali. U svem tom metežu napustili smo Maksimir, prvo dok se nije otključala kapija zaklanjajući se iza povećeg drveta nas dvadesetak (lično braneći se ovim sjedištem od kamenica koje su i dalje padale sa zapadne tribine), a nakon toga i od navijača Dinama koji su ostali van stadiona. Sjedište je prokrijumčareno ispod jakne do sobe, pa nakon toga i do kuće mojih roditelja. Sve ove godine je putovalo gdje god da sam službovao (Priština, Niš, Užice, Apatin i sada je u Subotici) kao draga uspomena... Vjerujem da je jedino sa tog događaja", stoji u tekstu nesvakidašnjeg oglasa.

(b92)