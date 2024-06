Nadmudrili obezbjeđenje i ušli na meč Srbije sa ruskim zastavama (VIDEO)

U želji da posmatraju meč, oni su došli na stadion u Minhenu sa ruskim zastavama, ali poznato je da na taj način ne bi mogli da uđu na tribine.

Agencija TASS je objavila video snimak sa navijačima koji su ušli na stadion, a objašnjeno je i na koji način su u tome uspjeli.

"Po pravilu, dozvoljene su sve zastave osim u slučaju kada se one smatraju provokativnim ili kada diskriminišu, pa tim predstavljaju prijetnju po bezbjednost", stoji u saopštenju koje je UEFA poslala na adresu agencije TASS.

Na taj način su odgovorili zašto ruske zastave ne mogu da budu unijete na stadion, pa samim tim i za meč Srbije i Slovenije.

Međutim, ruski navijači su se dosjetili kako da nadmudre domaćine.

Srpska i ruska zastava su veoma slične, imaju iste boje, ali u obrnutom rasporedu. Rusi su samo okrenuli svoju zastavu naopako, ogrnuli se njima i otišli na ulaz gdje je bila velika grupa srpskih navijača! Tako su ušli na stadion, a poznato je da ih je bilo dosta i na prvom meču Srbije, protiv Engleske.

Russian fans were not allowed to bring Russian flags to the Slovenia-Serbia football match today. However, as you can see from the video, they managed just fine since all three flags are very similar. Apparently, they just turned them around, and security thought they… pic.twitter.com/YFPNEMsMpG