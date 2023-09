Nagelsman blizu klupe Njemačke

Njemački trener Julijan Nagelsman biće novi slektor Njemačke fudbalske reprezentacije, prenosi njemački Bild.

Prema navodima njemačkog lista, ali i poznatog sportskog novinara Fabricija Romana, pregovori izmedju Njemačke fudbalske federacije i Nagelsmana u završnoj su fazi.

German DFB now close to completing the formal agreement to appoint Julian Nagelsmann as new head coach of the national team, as @cfbayern reported today Details being discussed on salary as he will take pay cut — Bayern are prepared to terminate Julian’s contact. pic.twitter.com/u5sFXPxz9Y