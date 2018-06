Naingolan napušta Romu: Odluka nije moja već ljudi iz kluba

Belgijski fudbaler Rađa Naingolan potvrdio je da napušta Romu i prelazi u Inter.

Dva kluba dogovorila su transfer za 24 miliona evra, plus će na Olimpiko preći talentovani Nikolo Zaniolo i defanzivac Davide Santon.

Naingolan je izjavio da odlazak iz Rima nije njegova odluka, već čelnika kluba.

"Uvijek sam vodio računa o Romi i njenim navijačima, ali je klub odlučio da me pusti. Odlazim poslije odličnih sezona... Inter me je htio kao niko drugi i zahvalan sam mu na tome, posebno što ću ponovo raditi sa trenerom Lućanom Spaletijem. Odlazak iz Rome nije moja ideja, već ljudi iz kluba i to moram da poštujem", rekao je Naingolan za Gazetu delo Sport.

Borbeni 30-godišnji vezista četiri godine proveo je u Romi, a prethodno je nosio dresove Kaljarija i Pjaćence.