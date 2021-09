Najbolji igrač Evrope Žoržinjo: Odrastao sam u prljavoj sobi

Vezista Čelsija Žoržinjo postao je u 2021. godini najbolji igrač Evrope, osvojivši titulu šampiona "starog kontinenta, Ligu šampiona i Superkup Evrope.

Međutim, njegovi počeci u fudbalskoj karijeri bili su veoma teški i sve ih je otkrio u tekstu koji je napisao za sajt "Players tribune".

Počeo je od toga odakle je krenuo i kasnije opisivao na kakve je prepreke nailazio.

"Sobe su bile prljave. Jeli smo istu hranu tri puta dnevno. Na tušu nije radila topla voda, čak ni zimi. Sa spolja su lokalne bande pokušavale da nas pokradu. Ali, najgori dio je bio kada je tetkica zadužena za čišćenje prestala da radi. Ne postoji lijep način da to objasnim, ali kada odete u toalet... znate već. I odradite duži posao... Ako ubacite papir u toalet šolju, zaglaviće se, tako da se ubacivao u kantu. A kanta nije čišćena nekoliko sedmica pa... imate ideju. Tako je izgledao moj život u kampu u Gabirubi, Brazilu", priča Žoržinjo.

Kaže da je živio preko 160 kilometara udaljen od porodice, a imao je samo 13 godina.

"Bilo je kao u vojsci. Treniralo se dva puta dnevno, pa smo učili. Pedeset igrača spava u malim krevetima poređanim jedan do drugog. Prije nego što sam otišao u kamp odbila su me tri kluba u kojima sam bio na probi. Rečeno mi je da kroz pomenuti kamp postoji mala šansa da se preko menadžera stigne do Italije. A koje dijete ne bi voljelo da ode u Evropu, zar ne?", istakao je Žoržinjo.

Priča da su jednog dana počeli pravi problemu u kampu.

"Tetkica je otišla jer nije dobila platu, tako da su nas podijelili u dvije grupe: svako čisti po jedan dan. Tako da se jednog dana desilo da grupa nije očistila toalet. I šta je bilo sljedećeg dana? Ni drugi nisu htjeli da očiste. I to se događalo sedmicama, a prljavština se samo gomilala. Niste mogli da uđete unutra, morali bi da zadržite dah", rekao je Žoržinjo.

(B92)