Najčudniji gol u karijeri Mitrovića, pobjeda Paunovića

Fudbalski reprezentativac Srbije i golgeter londonskog Fulama Aleksandar Mitrović postigao je danas vjerovatno najčudniji gol u karijeri.

U okviru 2. kola Čempionšhipa - golman Hadersfilda je želio da spriječi korner i poslao loptu pravo Mitroviću na grudi, koji je već bio u padu, ali je uspio da ubaci loptu u mrežu, prenosi B92.

Fulam je slavio sa 5:1 u Hadersfildu, dok je Reding, na čijoj klupi sjedi srpski stručnjak Veljko Paunović, pobijedio Preston sa 2:1 kod kuće.

Bizarre goal from Mitro. Still counts though. Come on Fulham! pic.twitter.com/s2i1bemIi6