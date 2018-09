Najgori start Junajteda u posljednjih 29 godina

Mančester junajted osvojio je samo deset bodova u prvih sedam kola Premijer lige.

"Crveni đavoli" su u subotu protiv Vest Hema (1.3) doživjeli već treći poraz.

To je najgori start sezone Junajteda još od 1989/1990, posljednje u kojoj je Liverpul bio šampion Engleske.

Junajted je i sezonu 2013/2014. počeo sa samo deset bodova u prvih sedam utakmica, ali sada ima goru gol razliku.

Tu sezonu, prvu nakon odlaska ser Aleksa Fergusona, Junajted je pod vođstvom Dejvisa Mojsa (smijenjen krajem aprila, v.d. menadžera bio Rajan Gigs) završio tek na sedmoj poziciji, iako ju je počeo osvajanjem Komjuniti šilda.

"Kao fudbaleru tebi je u DNK naporan rad i trud. Ja to nisam vidio danas. Nisam vidio više od dva-tri kompletirana pasa u nizu, to je kriminalno. Nisam vidio dovoljno igrača koji se trude dovoljno da mogu da kažu menadžeru da je to njihovo mjesto u timu. Moraš da se trudiš, a Junajted to nije radio", rekao je poslije meča bivši štoper "Đavola" Rio Ferdinand.

Novi neuspjeh, uz sve što se već loše dešava u Junajtedu, dodatno je ugrozio poziciju Žozea Murinja na mjestu menadžera.

"Sada u Junajtedu moraju da donesu neke velike odluke. Biće razgovora u vrhu sigurno, o budućnosti menadžera i tima, jer osnove nisu postavljene. Nešto mora da se kaže", dodao je Ferdinand.

(B92)