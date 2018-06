Najljepša ruska navijačica: Neki će biti tužni, ali nisam porno glumica

Navijačica ruske reprezentacije Natalija Nemčinova negirala je medijske navode da je porno glumica.

"Kada se na mene obrušila takozvana popularnost, moj telefon se usijao. Ovo je moj prvi intervju, želim da ispričam svoju priču i istovremeno da negiram glasine koje su se ranije pojavile u medijima", citira "Moskovski komsomolac" Nemčinovu.

Prema riječima lijepe plavuše, ona nije željela takav PR.

"To mi nije potrebno. Nisam očekivala da počnu da pišu o meni", rekla je ona.

Ruskinja je negirala da je snimala porno filmove.

"Sigurno će se neki biti tužni, ali ja nikad nisam radila u porno industriji. Sve što pišu o meni nije istina", izjavila je djevojka.

Ona je otkrila da je fotografije i snimak iz osvete objavio njen bivši momak.

"U stvari, istorija sa mojim fotografijama je stara. Prije pet godina sam imala momka. Mi smo se rastali. On je počeo da se sveti. Objavio je video na internetu i od tada je sve krenulo. Tada je objavio sve moje slike. Nikad nisam radila kao porno glumica, nisam se prodavala", objasnila je Nemčinova.

Djevojka je priznala da je neko vrijeme radila kao model.

"Međutim, to je bio moj hobi, a ne stalan posao. Radila sam u fitnes klubu, zarađivala platu. I to je nešto što me čini srećnom", istakla je navijačica.

Ranije su mediji Nataliju Nemčinovu nazvali najljepšom navijačicom Rusije. Na internetu se pojavila informacija da je ona porno glumica.

(Sputnjik)