Najluđi prekid utakmice u istoriji fudbala

Na fudbalskim terenima i na tribinama može se vidjeti švašta, ali se na jednoj utakmici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) zaista dogodila nevjerovatna scena.

Utakmica između mladih ekipa Al Džazira i Šabab Al-Ahli nakratko je prekinuta zbog "nezvanog gosta".

Tokom utakmice na terenu se niotkuda pojavio automobil.

Mladi fudbaleri prema kojima je automobil išao razbježali se i srećom niko nije povrijeđen.

Nezvani gost napravio je krug na terenu i napustio igralište, a utakmica je nastavljena, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Meanwhile in the UAE... pic.twitter.com/acHKecq8EM