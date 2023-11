Najmanje 12 osoba povrijeđeno u Sofiji u sukobima navijača i policije (VIDEO)

SOFIJA - Najmanje 12 osoba je povrijeđeno u sukobu bugarskih navijača u Sofiji sa lokalnom policijom uoči i tokom utakmice između Bugarske i Mađarske u grupi G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj, prenosi bugarski "Sportal".

Lokalni mediji javljaju da su hiljade bugarskih navijača na ulicama Sofije protestovale zbog načina na koji se upravlja Fudbalskim savezom Bugarske.

U protestima su učestvovali navijači brojnih bugarskih klubova, a protest je u jednom trenutku prerastao u nasilje.

Utakmica između Bugarske i Mađarske je odigrana bez prisustva navijača, a završena je bez pobjednika, 2:2.

16/11/2023 Bulgaria Bulgarian hooligans vs 1312. Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union pic.twitter.com/IzIHqgwexe