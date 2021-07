Najveće kvote u Mozzartu: Klub Briž 1,30, CSKA 1,70, Viktorija 1,77

Mjesec bogatog fudbalskog programa je u punom jeku, a pred vama su ove nedjelje tri poklon kvote kakve nećete naći nigdje na svijetu. Odsteri su bili široke ruke na susretima šampionata Češke, Belgije i Rusije.

Uživajte i zaradite uz najveće koeficijente na planeti u Mozzartu. Takve kvote nećete naći nigdje, a ako nam ne vjerujete, provjerite…

VIKTORIJA PLZEN - MLADA BOLESLAV (NEDJELJA, 16.00), KEC 1,77

Jedan od najjačih čeških timova posljednjih godina, Viktorija Plzen, na najbolji mogući način je otvorio novu sezonu. Prošlog četvrtka je savladao Dinamo iz Bresta u prvom susretu 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije sa 2:1. Sad je vrijeme za premijeru i u domaćem šampionatu, a prvi rival je Mlada Boleslav. Plzenov sastav je pretrpio osjetne promjene tokom ljeta. Ubong Ekpaj je prešao u Slaviju, Adam Hlušek je u poljskoj Termaliki, Tdenek Ondrašek u FCSB-u, a David Liberski u Domažlicama. Umjesto njih stigli su Modu N'Diaje iz MAS-a i Džon Moskera iz Libereca. Plzen nije izgubio od Mlade Boleslav na posljednja četiri susreta, od 2019. godine. Tri puta ga je savladao, a posljednji okršaj, u februaru ove godine završen je rezultatom 2:2. Pamti se pobjeda iz maja prošle godine sa 7:1. Igra GG tradicionalno dolazi na mečevima ova dva tima. Obje ekipe su dale barem po gol na posljednjih osam susreta.

KLUB BRIŽ - EUPEN (NEDJELJA, 16.00), KEC 1,30

Kreće Klub Briž u odbranu titule, koju je prošle sezone osvojio drugi uzastopni put. Nisu morali ovog ljeta da žure s pripremama, već su obezbijedili grupnu fazu Lige šampiona, tako da mirno mogu da prave sastav za novu sezonu. Zato ne žure ni sa pojačanjima. U Bajer Leverkuzen je ovog ljeta otišao Odilon Kosunu za 23.000.000 evra, a tek je u subotu angažovana njegova zamjena, Stenli Nsoki, defanzivac Nice. U Briž su u ovom prelaznom roku stigli još i Noa Lang (Ajaks) i Eduard Sobol (Šahtjor), na koje je ukupno potrošeno 16.000.000 evra. Očekuje se da Belgijanci ne stanu na tome. Prije toga očekuje ih utakmica sa Eupenom, timom koji su prošle sezone dva puta ubjedljivo savladali, sa po 4:0 i 3:0. Nema razloga da sličan ishod ne bude i danas.

CSKA MOSKVA - UFA (NEDELJA, 19.00), KEC 1,70

Prvi put poslije dugog niza godina CSKA iz Moskve ove sezone ne nastupa u Evropi. Iza sebe ima razočaravajuću sezonu, završio je na šestom mjestu u Premijer ligi Rusije, pa se zato očekivalo da će tokom ljeta da dođe do totalne rekonstrukcije tima. Za sada se to nije desilo, stigao je samo novi trener Aleksej Berezucki, koji je zamijenio Ivicu Olića. Hrvat je napustio Armejce prije debija na klupi, zbog neslaganja s upravom. U međuvremenu angažovana su samo dva pojačanja, iz Sočija je došao Anton Zabolotnji, a iz Lokomotive je za 170.000 evra kupljen Maksim Muhin. Vratio se i Adolfo Gajič iz Beneventa, gdje je igrao na pozajmici, što je možda i najveće pojačanje. Ufa ne spada u red jačih klubova u Rusiji, prošle sezone je izborila opstanak u eliti tek u posljednjem kolu pobjedom nad Arsenalom iz Tule. CSKA i Ufa su se posljednji put sastali u maju, kada je baš u Moskvi meč završen 1:1. Nikada do sada gosti nisu savladali Moskovljane na takmičarskoj utakmici. Od posljednjih 15 zvaničnih okršaja Armejci su dobili devet, dok je šest mečva završeno neriješenim rezultatom.

Pogledaj sve kvote kladionice MOZZART.

NAPOMENA: Kvote su podložne promjenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svijetu.