Najveći preokreti u fudbalskoj istoriji

Nakon poraza u prvoj utakmici 0:3, Liverpul je sinoć u uzvratnom susretu na "Enfildu" sjajnim preokretom savladao Barselonu, rezultatom 4:0, te tako postao prvi finalista UEFA Lige šampiona. Utakmica u kojoj su sinoć imali priliku uživati svi ljubitelji fudbala, posebno navijači Liverpula, podsjetila je na ranije najveće preokrete u istoriji fudbala.

Kada je riječ o Liverpulu, svaki njegov navijač sinoć tokom utakmice sigurno se sjetio finala Lige šampiona protiv Milana, iz 2005. godine u Istanbulu.

Liverpul je u tom susretu na kraju prvog poluvremena gubio 0:3, a onda se u drugom poluvremenu na terenu pojavio jedan sasvim "drugi tim", koji je za svega sedam minuta izjednačio rezultat na 3:3, što je bio rezultat nakon odigranih 90 minuta utakmice.

Pošto ni u produžecima nije pobjednika, Liverpul je bio bolji prilikom izvođenja penala i osvojio trofej Lige šampiona.

Liverpool deveti put u finalu Lige šampiona

Liverpul je sinoć sa po dva gola Divoka Origija i Žoržinja Vajnalduma savladao Barselonu - 4:0, te tako deveti put ostvario plasman u finale najprestižnijeg fudbalskog takmičenja.

Po broju plasmana u finala Lige šampiona Liverpul dijeli četvrto mjesto s italijanskim Juventusom. Real Madrid prednjači s 16 odigranih finala, zatim Milan 11. Treći je Bajern koji je 10 puta bio među dva najbolja tima UEFA Lige šampiona.

Liverpul, koji je i prošle sezone igrao finale Lige šampiona, drugi je engleski klub koji je dvije godine uzastopno stigao do završnog meča u sezoni, nakon Mančester junajteda kome je to pošlo za rukom 2008. i 2009. godine.

Barselonin preokret protiv PSŽ-a

Kada je riječ o preokretima, Barseloni se ponovila sudbina od prošle godine kada je u četvrtfinalu eliminisana od Rome. Katalonci su u prvom susretu četvrfinala savladali "vučicu" sa 4:1, no u uzvratnoj utakmici poraženi su 0:3, te se tako oprostili od takmičenja.

Barselona je bila učesnik velikog preokreta i sezonu ranije, no ovog puta se to desilo u njenu korist. Ekipa francuskog Pari Sen Žermena (PSŽ) je u šesnaestini finala pobijedila Barselonu sa 4:0. Niko nije vjerovao da bi Barselona mogla napraviti preokret u revanšu. Međutim, desio se, i to kakav?!

U uzvratnoj utakmici, Barselona je u 88. minutu vodila 3:1. Nakon toga je za svega sedam minuta postigla još tri pogotka, te trijumfovala 6:1, što je, bez ikakve sumnje, bio jedan od najvećih preokreta zabilježenih u fudbalskoj istoriji.

Ekipa portugalskog Lejžesa je, u susretu protiv švajcarskog La Šau-de-Fonds, u UEFA Kupu pobjednika kupova u sezoni 1961/1962. godine, u prvoj utakmica savladana sa 2:6, da bi u uzvratnoj pobijedila sa 5:0.

Real Madrid bilježi dva velika preokreta

Među španskim klubovima, osim Barselone, Real Madrid je takođe ekipa koja je zabilježila velike preokrete u fudbalskoj istoriji.

Real Madrid je 1975. godine u prvoj utakmici protiv engleskog Derbi Kantrija u UEFA Ligi šampiona poražen 1:4. U revanšu je istim rezultatom savladao protivnika, te golom u produžecima prošao u dalji tok takmičenja.

Real Madrid je 1985. godine u prvom susretu protiv njemačkog Monhengladbaha poražen 1:5, da bi u uzvratnom slavio sa 4:0, te nastavio takmičenje u Kupu UEFA.

Partizan nakon 2:6, slavio 4:0

Velikim fudbalskom senzacijom smatra se i jadna od najvećih utakmica u istoriji beogradskog Partizana. Riječ je o drugom kolu Kupa UEFA u sezoni 1984/85. godine i susretu protiv engleskog Kvins Park Rendžersa. Partizan je u prvom susretu izgubio 2:6, ali je u revanšu savladao KPR, rezultatom 4:0.

Galatasaraj je 1989. godine, u utakmici UEFA Lige šampiona, na gostovanju kod švajcarskog Nojhatel Hamaks poražen 0:3. U uzvratnoj utakmici na stadionu Ali Sami Yen "lavovi" su bili bolji - 5:0.

U sezoni 2003./04. godine u četvrfinalu Lige šampiona snage su odmjerile ekipe španskog Deportiva i italijanskog Milana. Deportivo je u prvoj utakmici poveo sa 1:0, a onda je Milan napravio preokret i slavio sa 4:1.

Deportivu je bilo dovoljno jedno poluvrijeme u uzvartnoj utakmici da ostvari rezultat dovoljan za nastavak takmičenja. Prvo poluvrijeme okončano je 3:0, a u drugom su Španci postigli još jedan pogodak za konačnih 4:0.