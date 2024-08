Nakon Vlahovića otkazali Mitrović i SMS. Piksi: Bez spekulacija

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas da nema prostora za spekulacije i da su se reprezentativci Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić javili iz opravdanih razloga da neće moći da igraju za "orlove" na naredne dvije utakmice.

"Što se tiče Vlahovića, Sergeja i Mitra stvari su vrlo jednostavne. Vlahović me je zvao, rekao da ima porodične probleme, u to ne ulazim i nadam se da će to što ima rešiti na pozitivan način, što mu iskreno želim. Mitrović i Sergej praktično sve vreme igraju u Al Hilalu pod povredama. Momci su se javili, pričali smo, razumem sve, hoće da iskoriste vreme kako bi te povrede sanirali", rekao je selektor Stojković, a prenosi sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Objasnio je selektor i šta muči fudbalere Al Hilala.

"Kod Mitrovića je problem zadnja loža, kod Sergeja bol u leđima, igra pod injekcijama, mislim da je reč o pršljenu. Obzirom na to da smo skloni različitim spekulacijama, ovim želim da naglasim da nema prostora za tako nešto. U ponedeljak je konferencija za medije na kojoj ćemo razgovarati detaljnije o mnogim temama, kao i o našim ciljevima u Ligi nacija, ali pre svega pripremi za utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Odlazak na treće veliko takmičenje u nizu biće naš prioritet u narednom periodu", zaključio je Stojković.

Poslije otkaza Mitrovića, Vlahovića i Milinković-Savića selektor Stojković će konačan spisak igrača na koje će računati u prva dva meča Lige nacija objaviti u petak, 30. avgusta. Srbija na startu grupe A4 Lige nacija 5. septembra dočekuje branioca titule u tom takmičenju i aktuelnog prvaka Evrope Španiju, a tri dana kasnije gostuje u Kopenhagenu protiv Danske, selekcije koja je eliminisala "orlove" sa EP remijem bez golova u meču posljednjeg kola grupe C.

(Tanjug)

