Nakon kraha na Euru: Potpredsjednik FSS podnio ostavku

Potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović podnio je ostavku poslije kraha reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu, saznaje Informer.

Srbija je ispala sa Evropskog prvenstva poslije grupne faze takmičenja. "Orlovi" su bili posljednji u grupi sa samo dva osvojena boda, poslije dva remija i poraza.

Poslije debakla u Njemačkoj, selektor Dragan Stojković više nema podršku običnih ljudi, navijača reprezentacije. Piksi je uoči šampionata Evrope produžio ugovor do 2026. godine, odnosno do Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku. Podsjećamo, žestok protivnik takvog ugovora bio je Branislav Nedimović, potpredsjednik FSS. Smatrao je da je pošteno da u slučaju eliminacije u prvoj rundi EP selektor bez naknade napusti poziciju na kojoj se nalazi. Poslije debakla, Piksi nije ni pomenuo ostavku, dok je Nedimović smatrao da je to moralni čin poslije lošeg rezultata.

Međutim, kako trenutno stvari stoje na klupi Srbije neće dočekati novi kvalifikacioni ciklus, definitivno će biti smijenjen, a traži se model za rastanak, pošto se spekuliše da u ugovoru ima klauzulu u iznosu od milion evra, koja mu sleijdi u slučaju otkaza.

Proslavljeni srpski fudbalski stručnjak Slaviša Jokanović (55) glavni je kandidat da naslijedi Dragana Stojkovića (59) na mjestu selektora fudbalske reprezentacije Srbije, saznaje Informer! Čelnici FSStokom narednih dana će razriješiti dužnosti Piksija i svim silama pokušaće da ubede Jokanovića da prihvati ponudu i konačno postane kormilar "orlova".

Stojković nije jedini koji će da dobije otkaz nakon što je Srbija na Evropskom prvenstvu osvojila samo dva boda, postigla jedan gol i žestoko se obrukala. Otkaz će dobiti i generalni sekretar Jovan Šurbatović, kome se na teret stavlja nevjerovatan gaf sa avionom reprezentacije Srbije, prenosi Informer.

