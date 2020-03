Nani: Ronaldo je puno naučio od mene

Portugalski fudbaler Luis Nani u zanimljivom intervjuu za stranicu MLS-a otkrio je pet najboljih bivših saigrača koje bi izabrao u svom timu te je rekao da je Kristijano Ronaldo u mladosti puno toga naučio upravo od njega.

Nani je otkrio zanimljivu stvar za golmana Mančester Junajteda Davida De Heu za kojeg je rekao da ima probleme s vidim te da mora nositi naočare. Pored njega, izabrao je bivšeg saigrača iz reprezentacije Portugala Brunu Alveša te Deka.

"De Hea je na golu, on je jako dobar golman i jedan od najboljih na svijetu, ali mora nositi naočare jer ništa ne vidi. To je istina. Deko je bio moj idol, a Bruno Alveš sjajan štoper koji je izuzetno tehnički potkovan", rekao je Nani.

Nakon toga, odabrao je Ronalda za kojeg je takođe imao zanimljiv komentar.

"Kristijano Ronaldo, sa svim tim vještinama, brzim nogama, odnosno sa svim što sam ga naučio. On je naučio puno od mene i on to zna", rekao je Nani uz smijeh te dodao da bi peti igrač "u polju" bio Pol Skols.