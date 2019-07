Napadnut Ozilov auto, Kolašinac se obračunao s naoružanim napadačima

Na društvenim mrežama pojavio se šokantan video napada na automobil Mesuta Ozila, veznjaka Arsenala.

Dva maskirana razbojnika željela su da ga opljačkaju, ali je na scenu stupio reprezentativac Bosne i hercegovine Sead Kolašinac.

Naime, Kolašinac je izašao iz vozila i goloruk se obračunao s napadačima koji su bili naoružani noževima, javljaju mediji.

U jednom od komentara neko je napisao "pa vi recite da Kolašinac ne zna da se brani".

Detalji o mjestu napada nisu saopšteni, kao ni to da li su napadači uhapšeni.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw