Napoli pronašao novog trenera?

Lučano Spaleti odlazi posle šampionske titule. On se nije dogovorio sa De Laurentisom i napustiće Napoli, italijanski prvak već traga za novim trenerom. Jedno od imena koje se pojavilo je Marselo Galjardo koji je sa Riverom osvojio sve, ali ova spekulacija je prisutna kada god se govori o nekoj većoj evropskoj klupi.

Priča se i o Vićencu Italijanu, treneru Fiorentine koji je bio varijanta prije dolaska Spaletija i koga De Laurentis baš cijeni. Ali, ovaj pulen Faljija Ramadanija ima čvrst ugovor, doveo je Fiorentinu do finala Lige konferencija u Pragu, ali i kupa koje su izgubili protiv Intera prošle srijede, "Ljubičasti" ne žele da to izgube.

Kako tvrde izvori bliski Napoliju, prva opcija je Luis Enrike!

Bivši trener Barselone i Španije je bez posla, on čeka pravu ponudu, bio je u konkurenciji za menadžera Čelsija, imao ponudu Poljske za selektorsku poziciju, no još nije odlučio. Ponuda Napolitanaca mijenja sve, De Laurentis je spremio 10 miliona po sezoni za španskog trenera. On je radio u Romi poslije čega se vratio u Barselonu i pokorio Španiju i Evropu. Jedno vrijeme je zbog porodične tragedije bio van posla.

"Lućo" kako ga zovu je nekadašnji fudbaler Barselone, prije toga Reala i Hihona u kome je započeo karijeru. Asturijac je trenersku karijeru počeo kao Pepov nasljednik u drugom timu Barselone. Recimo i to da forsira 4-3-3 pa pod Vezuvom vjeruju da je pravi čovjek da nastavi ono što je Spaleti započeo.

Klub navodno ne želi da proda najbolje igrače, Osimena i Kvaraškeliju, kao i štopera Kima, ali postoje glasine da Spaleti odlazi jer se ne slaže sa transfer politikom kluba.

Vidjećemo, jasno je da Enrike od ove neće dobiti bolju ponudu. On ne bi bio prvi Španac koji vodi Napulj, prije njega na klupi je bio Rafael Benitez.