"Naše Ministarstvo zdravlja ima lijek, primjenjivali su ga na meni"

​Nekadašnji turski golman i reprezentativac Ruštu Redžber osvrnuo se na borbu koju je vodio protiv korona virusa.

On je pobijedio Covid-19, ali se od njegovih posljedica i dalje oporavlja kod kuće.

"Bio je to veoma težak i dug proces lečenja. Postoji lijek za ovaj virus, koje je sprovelo naše Ministarstvo zdravlja. Ljekari su ga primenjivali na meni, intenzivno tokom 10 dana i uložili su mnogo truda. Podrška mojih najmilijih u ovom procesu je bila fantastična. Sve je to bilo od velikog značaja i bilo je lakše vjerovati da ću iz ove borbe izaći kao pobjednik. Na kraju smo svi veoma srećni i to je najvažnije", rekao je Redžber.

Redžber ističe podršku koju je dobio iz Barselone, kluba za koji je branio od 2003. do 2006. godine.

"Barselona mi je tokom ovih teških dana pružila veliku podršku. Nevil i Teres su se javljali i prenjeli lijepe želje predsjednika i cijelog kluba. U tešim životnim trenucima znači svaka pažnja, a oni su mi je dali. Neću zaboraviti šta je sve Barsa učinila za mene dok sam umirao od korone. Mali detalji tada daju život. Želim da se zna da sam uvek na raspolaganju Barseloni. Želim da se zahvalim svima, posebno gospodinu Bartomeuu", istakao je Redžber, prenosi b92.

Redžber je za reprezentaciju branio čak 120 puta, a karijeru je završio 2012, godine u redovima Bešiktaša, u koji je došao iz velikog rivala – Fenerbahčea.