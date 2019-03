Nastavlja se Premijer liga: Sarajevo hvata mirnu završnicu

Pred nama je jako bitna utakmica, u kojoj dobrim rezultatom možemo osigurati mirniju završnicu prvenstva, poručio je Husref Musemić, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Sarajevo, uoči derbija 24. kola BH Telecom Premijer lige BiH protiv aktuelnog šampiona Zrinjskog.

Lideri na tabeli krajem februara, odnosno početkom ovog mjeseca su dva puta savladali "plemiće" i tako ih eliminisali iz Kupa BiH, ali strateg s "Koševa" zna da nova tri boda neće biti lako upisati u subotu naveče pred domaćim navijačima.

"U kratkom periodu mi smo dva puta bili bolji od Zrinjskog. Isto tako to su bile utakmice, da tako kažem, knap. Nismo dominirali, bili maksimalno uvjerljivi, što svakako govori da je protivnik jak, kvalitetan i spreman. To moramo imati na umu u ovoj važnoj utakmici, čiji konačni ishod može borbu za prvo mjesto dovesti u neizvjesnost ili našom pobjedom nama olakšati put do trona", istakao je Musemić, koji u svom taboru nema povrijeđenih igrača.

A da je Sarajevo i pored sjajne sezone koju igra ipak ranjivo, pokazalo se najbolje u posljednjem kolu prije reprezentativne pauze. "Fenjeraš" Krupa odnijela je bod s "Koševa" (0:0), što je povratniku na klupu tima iz kanjona Vrbasa Slobodanu Starčeviću razlog za dodatni optimizam uoči susreta s Radnikom.

"Nakon dobre utakmice i dobrog rezultata na 'Koševu' igrači su u proteklih četrnaest dana dobro radili, puni su samopouzdanja i željno očekujemo početak utakmice protiv nimalo lakog protivnika kakav je Radnik. Mi smo dosad s Radnikom odigrali 11 službenih utakmica i još nismo osjetili slast pobjede, koja bi nas sada približila cilju da i naredne godine igramo Premijer ligu BiH. Znamo i dobre i loše strane protivnika i nadamo se da ćemo sretniji i veseliji biti u subotu nakon utakmice", istako je Starčević.

Bodove za mjesto u luci spasa loviće u subotu i fudbaleri Tuzla sitija. U gradskom derbiju snage će odmjeriti sa Slobodom.

"Ovo je specifična utakmica, gradski derbi i očekujem poseban naboj od obje ekipe. Mi u svaku utakmicu idemo na pobjedu pa tako i sada. Imamo respekt prema Slobodi, ali želimo bodove", rekao je Mirza Varešanović, trener Tuzla sitija.

Osim oprezno na GOŠK

Željezničar će u nedjelju gostovati ekipi GOŠK-a, a trener "plavih" Amar Osim poziva na oprez.

"GOŠK je čudna ekipa. Kada pogledate koliko su bodova osvojili protiv 'Želje' i Sarajeva, sve vam je jasno. Zato i zaslužuju respekt, imaju skučene finansije. To je znak da ih treba poštovati, što zbog uslova, što zbog igre… Moramo biti oprezni", kaže Osim.

PREMIJER LIGA

1. Sarajevo 23 16 5 2 51:16 53

2. Zrinjski 23 13 5 5 32:17 44

3. Željezničar 23 10 5 8 31:24 35

4. Široki Brijeg 23 8 11 4 25:18 35

5. Radnik 23 8 8 7 20:17 32

6. Čelik 23 8 7 8 22:31 31

7. Sloboda 23 8 6 9 14:16 30

8. Mladost DK 23 8 6 9 24:31 30

9. Tuzla siti 23 6 6 11 21:29 24

10 Zvijezda 09 23 5 8 10 19:32 23

11. GOŠK 23 4 7 12 16:33 19

12. Krupa 23 3 8 12 22:33 17

Parovi 24. kola, subota: Krupa - Radnik, Zvijezda 09 - Široki Brijeg, Tuzla siti - Sloboda 16, Sarajevo - Zrinjski 19.

Nedjelja: GOŠK - Željezničar 16.30, Čelik - Mladost DK 19.