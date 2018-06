Nastavlja se "penalijada", VAR donio bod Australiji

Fudbaleri Danske i Australije remizirali su u prvoj utakmici drugog kola Grupe C rezultatom 1:1.

Danci su prvi došli do prednosti u sedmom minutu. Jorgensen je sjajno asistirao Eriksenu, a ovaj se odlično snašao i šutom sa 12-13 metara zakucao loptu u mrežu Kengura.

U 37. minutu Australijanci izjednačuju. I to sa bijele tačke nakon VAR-a. Sudija je odlučio da iskoristi mogućnost VAR-a i dosudio penal za kengure, a siguran udarac sa 11 metara izveo je Mile Jedinak i izjednačio na 1:1.

Na početku meča Danci su prvi zaprijetili, poslije dva uzastopna prekida, ali je rezultat ostao nepromijenjen. Prva prilika za Australijance desila se u 5. minutu, ali je šut Rogića izblokiran.

Dva minuta kasnije vikinzi dolaze do prednosti. Jorgensen je uputio sjajno dodavanje vanjskim dijelom kopačke, a Eriksen se odlično snašao i zatresao mrežu Kengura.

Well, that was fast. Christian Eriksen scores a fantastic strike to take an early lead for Denmark over Australia. #DEN #AUS pic.twitter.com/6shFRkoB3D