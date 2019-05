Navijač Arsenala u problemu zbog dresa Mhitarjana

Finalna utakmica Lige Evrope između Arsenala i Čelsija igra se sutra u Bakuu, a to predstavlja veliki problem za Arsenal čiji fudbaler Henrih Mhitarjan ne smije putovati na utakmicu.

Jermenija i Azerbejdžan ne gaje dobre odnose zbog spora oko regije Nagorno-Karabah. Državljani Jermenije ne smiju ući u Azerbejdžan, a oni koji uđu, uključujući i Mhitarjana, mogu biti uhapšeni.

Uoči susreta u Bakuu počelo je okupljanje navijača Arsenala i Čelsija, a jedan navijač "tobdžija" imao je problema s policijom zbog toga što je nosio Mhitarjanov dres.

Policajac ga je zaustavio, a video se pojavio na Twitteru i izazvao burne reakcije. Nije poznato je li navijač kažnjen i je li morao skinuti dres, ali jasno je o koliko se ozbiljnoj situaciji radi.

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. .#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L