Navijač Liverpula pretučen na stadionu Sitija

Fudbaleri Liverpula plasirali su se u polufinale Lige šampiona nakon što su i u drugom susretu pobijedili Mančester Siti. Međutim, nije sve tako bilo sjajno za Liverpul, jer je jedan njihov navijač pretučen na stadionu.

Dok je Siti opasno prijetio da dostigne prednost "redsa" iz prvog susreta, na terenu i tribinama vladala je velika nervoza.

Trener Gvardiola je zaradio crveni karton, a ljuti su bili i navijači Sitija.

Neki među njima su bijes iskazali pesnicama, pretukavši navijača Liverpula koji je proslavljao gol svojih ljubimaca, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Incident koji je objavljen na društvenim mrežama desio se u "neutralnoj" navijačkoj zoni, a na mjestu "sijevanja pesnica" bilo je i djece.

this is what happens when ur a liverpool fan in the city family stand and u cheer when u score what have I just witnessed @ManCity #mcfc #liverpool pic.twitter.com/GSD155RK7e