Navijač Rome propušta kćerkino diplomiranje zbog finala

Priča o navijaču Rome koji će preskočiti diplomiranje svoje kćerke u Rimu kako bi prisustvovao finalu Lige Evrope u Budimpešti podstakla je veliku raspravu na društvenim mrežama u Italiji.

"Zovem se Marta i željela bih vam reći nešto zbog čega se osjećam povrijeđeno", rekla je studentica biologije u emisiji "I Lunatici" na radiju Rai Due pa dodala:

"U srijedu diplomiram biologiju, ali moj otac neće biti na ceremoniji jer mi je rekao da je dobio ulaznice za finale Lige Evrope lige između Rome i Sevilje u Budimpešti. Za 60-godišnjeg muškarca, diploma njegove kćerke dolazi tek nakon fudbalskog tima."

Njena priča je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, uglavnom onih koji je podržavaju, uključujući i onaj koji je rekao da je očev postupak zaradio kartu u jednom smjeru za starački dom.

The story of an AS Roma fan who is skipping his daughter's graduation in Rome to attend the Europa League final in Budapest sparks debate on social media in Italy. #Martahttps://t.co/0iUm7lFBDc