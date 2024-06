Navijač Škotske razvio zastavu Srbije: Razlog je urnebesan (FOTO)

Nisu se fudbaleri Srbije bodovno proslavili u prva dva kola Evropskog prvenstva, i pored toga što su protiv Engleske ostavili solidan utisak u porazu od 1:0, kao i datog gola za spas protiv Slovenije u remiju od 1:1.

Istu sudbinu dijele i Škoti, koji su u svojoj grupu ubjedljivo poraženi od Njemačke sa 5:1, da bi u drugoj rundi ipak sačuvali nadu poslije neriješenog rezultata sa Švajcarskom. Ipak, ne vezuje ova dva tima samo činjenica da imaju po bod u dva kola.

Jedan navijač Škotske je tako pred oba meča koja je engleska reprezentacija igrala na ovom turniru mijenjao zastavu svoje Škotske zastavom rivala "Gordog Albiona"!

Tako je uoči prvog kola stavio zastavu Danske, a pred duel sa "Orlovima" vijorila se i srpska trobojka na Ostrvu. Očigledno je da organski ne može da podnese selekciju Engleske...

Sve to je uslikao njegov komšija, a fotografije su postale viralne na društvenim mrežama, prenosi Telegraf.rs.

Can't wait for the Scotland fan to put the Slovenia flag up ahead of Tuesday's game pic.twitter.com/lz8Ox055Av