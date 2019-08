Navijač povrijedio Adrijana

Golman Liverpula Adrijan San Miguel mogao bi da propusti sutrašnji meč protiv Sautemptona u Premijer ligi zbog povrede članka koju je zaradio na bizaran način u Istanbulu poslije pobjede protiv Čelsija u Superkupu Evrope.

Kako prenose britanski mediji španski golman dobio je udarac u članak nakon što mu je tokom slavlja "uklizao" jedan od navijača koji je bježao od policije.

Ukoliko Adrijan, najzaslužniji za osvajanje trofeja u Istanbulu, ne bude spreman, između stativa će 35-godišnji Endi Lonergan, koji je potpisan kratkorročni ugovor sa šampionom Evrope nakon povrede prvog golmana Alisona Bekera.

Did anyone see this slide tackle by some idiot after the shoot out... what the heck man!! #LFC #SuperCup pic.twitter.com/hJrGpiguMd