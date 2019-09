Navijač u Brazilu ostao bez šake nakon jake eksplozije

Jedan brazilski navijač zadobio je tešku povredu nakon što mu je u ruci eksplodirala pirotehnička naprava koju je aktivirao na ispraćaju svoje omiljene ekipe.

Eksplozija je bila toliko jaka da je navijaču Atletiko Paranaensea raznijela šaku. Navijač je došao na aerodrom ispratiti igrače svog kluba koji su se spremali na utakmicu brazilskog Kupa, a onda je stradao.

Pjesmu i veselje prekinula je eksplozija i jeziv prizor navijača koji pridržava ruku nakon eksplozije.

“Ovo je najjezivija, najšokantnija scena koju sam ikada vidio”, kratko je komentarisao jedan od svjedoka za Globoesporte.

full video of that guys hand being blown off by a pyro in Brazil the other day pic.twitter.com/qB4EAFWL0M