Navijač ušao na teren i galamio na igrače poslije debakla (VIDEO)

Težak poraz od Augzburga u subotu popodne od 6:0, uz to i posljednje mjesto na tabeli Bundeslige, i te kako je iznervirao navijače Darmštata koji su odlučili da uzmu stvari u svoje ruke!

Naime, jedan od vođa navijača je nedugo nakon utakmice sišao sa tribina na teren i očitao je bukvicu igračima i stručnom štabu koji su nijemo posmatrali i "primali urlike" direktno u lice.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama jasno se vidi bijes pomenutog navijača koji je vjerovatno prenosio poruku grupe iza sebe.

Da li će se Darmštat uzvući da ne ode u Cvajtu veoma je diskutabilno, pogotovo što u naredna dva kola igraju protiv Bajerna i Lajpciga.

Osvojili su samo 13 bodova ove sezone i Bohum na 15. mjestu im je pobjegao već 12 koraka.

Jedino čemu mogu da se nadaju jeste to baraž mjesto koje drži Keln sa 17, prenosi "Telegraf".

Madness in Bundesliga! After Darmstadt's 6-0 loss to Augsburg at home, an ultra went on the pitch and started screaming at the squad. Darmstadt are currently rock bottom of the Bundesliga, they will play Leipzig & Bayern next . pic.twitter.com/oYnOAleqGJ