Navijači Ajntrahta razmontirali tribine

U prvoj polufinalnoj utakmici Lige Evrope Ajntraht iz Frankfurta je na svom terenu odigrao neriješeno sa Čelsijem - 1:1.

Ajntraht je poveo u 23. minutu golom Jovića koji je odlično šutirao glavom sa 15-ak metara nakon ubacivanja Kostića, da bi na konačnih 1:1 poravnao Pedro pred sam odlazak na odmor u 45. minutu, a asistirao mu je Loftus-Čik.

Njemački tim je ove sezone hit ekipa evropskog fudbala, Jović, Kostić, Rebić i društvo igraju sjajno, a širom Evrope prati ih armija navijača te na svakom gostovanju imaju fanatičnu podršku.

U Milano i Lisabon stiglo je više od 15 hiljada Ajntratovh navijača, tako da je ekipa iz Frankfurta na tim gostovanjima imala domaćinsku atmosferu, a sjajne koreografije navijača postale su standard. Ali, juče su navijači Ajntrahta pokazali da se ne slažu s pravilima UEFA.

Naime, na evropskim utakmicama nisu dozvoljene tribine samo za stajanje, te sve moraju imati sjedišta.

Navijači Frankfurta se s tim nisu složili i sinoć su postavljene stolice na njihovoj tribini razmontirali i uklonili ih kako bi napravili tradicionalnu stajaću tribinu.

Tako su UEFA-i pokazali šta misle o njihovom pravilu, ali su i podržali mnoge druge navijačke grupe koje zagovaraju stajaće tribine. Ranije ove sezone navijači Borusije Dortmund su vodili kampanju "Evropa želi da stoji".

Očekuje se reakcija UEFA na ovaj potez.

With standing not allowed in #UEFA competitions, Eintracht #Frankfurt supporters dismantled some of the seats which had been installed on their terrace last night. Reported on the “Europe wants to stand!” campaign in #Dortmund earlier this season https://t.co/2Wd9Hgu4YD pic.twitter.com/CEHrIbFBA1