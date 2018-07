Navijači Japana uprkos bolnom porazu ostali na stadionu i opet pokupili smeće

Navijači Japana i pored šokantnog poraza njihove reprezentacije od Belgije ostali su na tribinama stadiona Rostov Arena gdje su opet pokupili smeće koje je ostalo iza njih.

Podsjećamo, Japan se oprostio od nastupa na Svjetskom prvenstvu u Rusiji nakon što su imali vođstvo od 2:0 protiv Belgije, ali su Crveni đavoli sjajnom igrom u finišu stigli do preokreta.

Ipak, ako su Samuraji poraženi na terenu, onda su njihovi navijači opet bili pobjednici na tribinama, a oni su uprkos porazu ostali poslije meča na stadionu i pokupili su smeće koje se tokom utakmice nagomilovalo na dijelu tribine na kojem su bili smješteni.

Knocked out of the World Cup in the worst way and the Japanese fans are still staying behind after the game and tidying up the mess in the stadium!#JPN Fans RESPECT