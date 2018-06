Navijači Junajteda savjetuju Trampa: Ne treba ti zid, zovi Matića da ti čuva granicu

Fudbaleri Srbije izvojevali su pobjedu na startu Mundijala, a tome su se obradovali i fanovi Mančester junajteda, za koji igra Nemanja Matić.

Matić je bio jedan od bitnijih igrača na terenu, a posebno je oduševio fanove Junajteda kada je sam uletio u grupu Kostarikanaca nakon neke svađe.

To je oduševilo sve da su po Twiteru poručivali američkom predsjedniku Donaldu Trampu da mu ne treba zid prema Meksiku, već je dovoljno da pozove Matića da mu čuva granicu, prenosi "Telegraf.rs".

Donald Trump plans on spending millions on building a wall across the American and Mexico border.



When he could simply pay Nemanja Matic to protect the border, nobody would get past that man.