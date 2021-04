Navijači Junajteda upali u trening centar

Više od deset navijača Mančester junajteda ušlo je u trening centar "Karington" i tom prilikom zatražilo odlazak porodice Glejzer iz kluba.

Oni su imali natpise "Glazers Out" i "51% MUFC".

Navijači Junajteda već godinama iskazuju nezadovoljstvo prema američkim vlasnicima, a kap koja je prelila čašu bilo je pristupanje kluba Superligi Evrope.

"Menadžer i drugi su razgovarali s njima. Prostorije su bile bezbjedne, a grupa je napustila lokaciju", prenijeli su lokalni mediji.

Pored Solskjera, s navijačima su pričali Majkl Kerik, Daren Flečer, ali i Nemanja Matić.

Porodica Glejzer je na čelu "crvenih đavola" od 2005. godine.

(B92.net)

