Navijači Lacija napali policiju, ima povrijeđenih

RIM - U ovim trenucima u Rimu se igra finale Kupa Italije, a za pehar na Olimpiku bore se Atalanta i Lacio.

Ovaj susret imao je predigru ispred stadiona. Dok su navijači Atalante uveliko bili smješteni na tribini, fanovi Lacija su pravili nerede.

Oko 200 huligana napalo je policiju, gađajući flašama i pirotehničkim sredstvima.

It’s looking a bit spicy outside #StadioOlimpico as #Lazio ultras clash with police ahead of the #CoppaItalia finale#ultras #AtalantaLazio #rome #calcio #italy #atalanta pic.twitter.com/T8pdFlTGLR