Navijači Lacija šokirali javnost: Ženama nije mjesto na tribini

Najžešći dio navijača Lacija šokirao je javnost svojim ponašanjem prema ženama.

Naime, ultrasi rimskog prvoligaša odlučili su uoči utakmice prvog kola koju je Lacio izgubio od Napolija s 2:1 podijeliti letke s jasnom porukom, a to je da ženama nije mjesto na stadionu.

"Curva Nord za nas je sveto mjesto i želimo da se ta činjenica poštuje. Prvi redovi tribine predstavljaju mjesto najžešće borbe za klub i najjačeg navijanja i zato pozivamo žene, supruge i djevojke da izbjegavaju taj dio tribine i da utakmicu prate iza desetog reda. Svako ko je izabrao stadion kao alternativu za romantičnu šetnju parkom neka utakmicu gleda s nekog drugog dijela stadiona", jasno su poručili najžešći Lacijevi navijači i tako podijelili javnost jer se dio ljudi slaže s njihovom odlukom, a dio smatra da je ona jednostavno diskriminirajuća.

