Navijači Liverpula se potrudili za nesanicu igrača Barse

Navijači Liverpula napravili su vatromet i bacali pirotehniku ispred hotela u kom su odsjeli igrači i stručni štab Barselone.

Nisu htjeli da dozvole fudbalerima katalonskog giganta da spavaju u noći između ponedjeljka i utorka da bi im otežali posao u revanšu polufinala Lige šampiona.

Barselona je došla u goste Liverpulu na Enfild roud, poslije 3:0 na Kamp Nou. Redsima samo čudo može da pomogne da se izvuku iz neugodne situacije, prenosi "Telegraf.rs".

Liverpulu će zadatak utoliko biti teži jer će, osim u slučaju čuda, biti lišeni pomoći i Roberta Firmina i Mohameda Salaha.

Da podsjetimo, istu stvar su nedavno uradili i navijači Ajaksa kada su u Amsterdamu aktivirali vatromet ispred hotela u kom su bili fudbaleri Juventusa. Revanš između Liverpula i Barselona počinje u 21 sat.

