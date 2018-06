Navijači Meksika i Južne Koreje zajedno slavili u Minhenu

Nakon što je fudbalska reprezentacija Njemačke neočekivano eliminisana na Mundijalu u Rusiji porazom u grupi "F" od Južne Koreje, navijači Meksika, koji je iz iste grupe izborio plasman u osminu finala, i južnokorejanski navijači zajedno su u Minhenu proslavili uspjehe svojih selekcija.

Nekoliko video snimaka o zajedničkom slavlju navijača Meksika i Južne Koreje ubrzo je objavljeno i na društvenim mrežama, što je privuklo veliku pažnju ljubitelja fudbala.

Podsjetimo, reprezentacija Švedske je iz grupe "F" na Svjetskom prvenstvu u Rusiji u osminu finala prošla kao prvoplasirana ekipa, a Meksiko s druge pozicije, dok se selekcija Njemačka već u grupnoj fazi oprostila od Mundijala.

Švedska je u posljednjem 3. kolu na "Central Stadionu" u Jekaterinburgu savladala selekciju Meksika visokim rezultatom 3:0 i tako se s prve pozicije plasirala u osminu finala. Meksiko, uprkos porazu, s druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

U drugoj utakmici grupe "F", Južna Koreja je na "Kazan Areni" u Kazanju priredila veliku senzaciju tako što je golovima u posljednjim minutama meča s 2:0 savladala favoriziranu Njemačku koja se ovim porazom oprostila od Svjetskog prvenstva.

Nakon posljednjeg kola, prvo mjesto u grupi "F" zauzela je Švedska sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirani Meksiko, Južna Koreja je treća s 3 boda, koliko ima i posljednja Njemačka.

Protivnici Švedske i Meksika će biti poznati nakon večerašnjih mečeva grupe "E" gdje Srbija igra protiv Brazila, dok se Šajcarska sastala s Kostarikom.

