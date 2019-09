Navijači PSŽ-a vrijeđali Nejmara, on im donio pobjedu

Ekipa PSŽ-a porazila je Strazbur minimalnim rezultatom 1:0 u meču 5. kola francuske Lige 1, a jedini pogodak postigao je Brazilac Nejmar u 92. minuti kada je popularnim "makazicama" donio tri boda svojoj ekipi.

PSŽ je do pobjede stigao puno teže od očekivanog, a gol vrijedan tri boda postigao je Nejmar čije je remek-djelo u 92. minuti završilo iza leđa golmana gostiju. Nakon centaršuta s lijeve strane Dijaloa, Nejmar je bio na pravom mjestu i prelijepim udarcem od stativu pogodio za velika tri boda svog tima.

Brazilac se u ovom susretu vratio na teren i napokon je zaigrao za PSŽ, a zbog želje da napusti klub tokom ljeta i pređe u Barselonu domaći navijači nisu imali milosti prema njemu, piše Klix.ba.

Oh Neymar this is absolutely disgusting pic.twitter.com/d2GxCKfJgH

Tako su najvatreniji navijači PSŽ-a na početku susreta izvili transparent kojim su vrijeđali Nejmarovog sina.

"Gospodine Nejmar, prodajte svog sina u Vila Mimozu", pisalo je na transparentu. Vila Mimoza je dio Rio de Ženeira koji je poznat po prostituciji.

PSG fans with a banner saying Neymar dad should sell him to Vila Mimosa [Rio de Janeiro biggest red light prostitution). pic.twitter.com/T69ObFeWrW