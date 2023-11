Navijači Zadra upali na trening zbog pjesme Mile Kitića, reagovala i policija

Navijači fudbalskog kluba Zadar, nekadašnjeg hrvatskog prvoligaša, upali su na trening svog tima, a razlog su pjesme Mile Kitića.

Kako navodi zadarski.slobodnadalmacija.hr 15-ak članova navijačke grupe "Tornado" došlo je na stadion kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog toga što su fudbaleri tima koji podržavaju proslavili pobjedu nad Omišem uz pjesme pomenutog estradnog umjetnika.

Razgovoru navijača i igrača prisustvovala je i Iva Bokanović, predsjednik kluba, a ubrzo se pojavila i policija koju je pozvao neko iz kluba.

Iz "Tornada" su nezvanično potvrdili da im nije prijalo slavlje uz pjesme Mileta Kitića, ali poručuju da je riječ o zadnjoj kapi u lošim odnosima između navijačke grupe i kluba.

Marko Pupić-Bakrač, kantonalni odbornik, oglasio se putem društvene mreže Fejsbuk, bijesan zbog vodećih ljudi ovog fudbalskog kluba.

"Došli navijači da protestuju, a ovi iz kluba pozvali policiju!? Svašta sam čuo, ali to još nisam. Bilo je svakakvih scena s navijačima u mnogim klubovima. Da su dolazili i skidali igračima dresove, tražili odlaske uprave, povratak imena kluba... da ne nabrajam. Nikad im niko nije zvao policiju. Jer šta je klub bez navijača? Nikad niko do prije neki dan i ovih lumena iz Zadra, koji su dovoljni sami sebi u svojoj idiotskoj misiji privatizacije kluba i zadarskog fudbala. Umislili se ljudi da fudbal u Zadru postoji samo zbog njih. To sve treba rasterati i prekinuti ovu štakorizaciju kluba", kaže on.

