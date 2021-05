Navijači istjerali svoje, Makedonci povukli nove dresove za EURO

Novi dres Sjeverne Makedonije za EURO bio je predmet osude tamošnje javnosti.

Zato je uslijedila peticija da se povuče i igra u starim, što se na kraju i desilo.

Predsjednik Fudbalskog saveza Sjeverne Makedonije (FFM) Muhamed Sejdini je objavio da će reprezentacija na Evropskom prvenstvu igrati u dosadašnjem dresu, u crvenoj i žutoj boji nacionalne zastave, nakon što je novi bordo dres naišao na loš prijem u javnosti.

"Kao predsjednik federacije preuzimam odgovornost za eventualne posljedice i najavljujem da ćemo na Evropskom prvenstvu igrati u dosadašnjim dresovima", napisao je Sejdini na Facebooku.

On je naveo da je zbog reakcije na boju dresa FFM poslala UEFA dopis u kojem traži da makedonska reprezentacija mečeve na EP odigra u aktuelnim dresovima i izrazio nadu da će iz Niona imati razumijevanje za taj zahtjev i da će mu izaći u susret.

"U aktuelnom reprezentativnom dresu igrali smo Evropsko prvenstvo 2017. (U 21), sa tim dresom smo ostvarili istorijski plasman na Euro 2021 i s tim dresom ćemo se predstaviti na tom prvenstvu koje s nesrpljenjjem očekujemo", poručio je predsjednik FFM.

Novi dres makedonske reprezentacije za Evropsko prvenstvo s osnovnom varijantom u bordo boji, koji je predstavljen u petak, naišao je odmah na brojne negativne kritike u javnosti, a petciju za njegovo povlačenje i vraćanje starog dresa za samo jedan dan je potpisalo više od 12.000 navijača.

(B92.net)

