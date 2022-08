Navijači nakon poraza zapalili igračima automobile

Pet automobila koji pripadaju fudbalerima i stručnom osoblju argentinskog prvoligaša Aldosivija zapaljeno je nakon novog poraza tog kluba u prvenstvu.

Aldosivi je u utakmici 13. kola argentinske Lige profesional gostovao kod Godoj Kruza, a nakon 0:2 upisao deveti ligaški poraz. Na pretposljednjem je mjestu ligaške tabele 28 klubova s osam bodova iz 13 utakmica.

Izgorjeli automobili bili su parkirani na klupskom parkingu u Mar de Plati, na koji su se igrači dovezli prije puta na gostovanje.

Planuli su samo nekoliko minuta nakon kraja utakmice, a iako su vatrogasci brzo alarmirani, petorica igrača ostala su bez svojih vozila.

In #Argentina ‘supporters’ - barras - from 1st division club Aldosivi set on fire at least 5 cars owned by players and staff after a lost today. Team is 27th in standings (8pts after 13 games) @RobAbramowitz @GlennCrooks @ELROLONW @Alexparella @herculezg pic.twitter.com/CxRDeHhdrb