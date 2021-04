Navijači oprali stadion poslije posjete političara

Navijači Rajo Valjekana dali su se ovih dana u neviđenu radnu akciju - pranja stadiona.

To nisu učinili tek tako, već kako bi pokazali da nisu bili srećni zbog dolaska dvojice političara na njihovu utakmicu s Albaseteom.

Riječ je o dvojici poznatih političara iz desničarske partije Voks, treće po snazi na teritoriji Španije.

To se nimalo nije dopalo pristalicama španskog drugoligaša koji su po završetku susreta, kada su se svi razišli, krenuli u akciju.

U skafanderima, naoružani četkama i kantama dali su se u pranje stadiona, željevši tako da pokažu da političarima nije mjesto u sportu.

(B92.net)

Fans of Rayo Vallecano cleaned their stadium after two leaders of the far right-wing political party VOX watched their match against Albacete.